Карим Халили выиграл общий зачёт Кубка России по биатлону сезона-2022/2023

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, представляющий Москву, стал победителем общего зачёта Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен набрал 571 очко и опередил ближайшего преследователя, Александра Поварницына, на 20 очков.

Сегодня, 19 февраля, в мужском масс-старте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край) Халили занял третье место, допустив два промаха. Победу в гонке одержал представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков, также промазавший дважды. Вторым финишировал Роман Ерёмин.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.