Карим Халили выиграл общий зачёт Кубка России по биатлону сезона-2022/2023
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Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, представляющий Москву, стал победителем общего зачёта Кубка России по биатлону сезона-2022/2023. Спортсмен набрал 571 очко и опередил ближайшего преследователя, Александра Поварницына, на 20 очков.
Сегодня, 19 февраля, в мужском масс-старте на заключительном этапе Кубка России в Чайковском (Пермский край) Халили занял третье место, допустив два промаха. Победу в гонке одержал представитель Республики Башкортостан Антон Бабиков, также промазавший дважды. Вторым финишировал Роман Ерёмин.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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