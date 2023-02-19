Халили — о борьбе за победу в КР: увидел промах Поварницына и решил, что ошибаться нельзя

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в общем зачёте Кубка России, а также высказался о масс-старте на заключительном этапе турнира.
«Ощущения хорошие, как и вчера. Погода классная, трасса интересная. Гонка складывалась с переменным успехом. Я ехал, считал очки. Перед последней стойкой мне говорили, что Поварницын идёт четвёртым, а я шёл на 6-8 месте. Пришёл на рубеж, посмотрел на установку и увидел, что Саша промазал. Решил, что сейчас ошибаться точно нельзя. Перед началом этого этапа я думал, что будет классно, если мы с ним в этой гонке выйдем на последний круг вместе и будем выявлять сильнейшего на трассе. Когда увидела Сашу перед собой на последнем круге, подумал: «Вот сейчас будет интересно».
Возможно, мне не стоила принимать участие в гонках в Рыбинске, потому что потом были проблемы. Но хотелось порадовать болельщиков и получить дополнительную соревновательную практику. Да и цель была — выступить во всех личных гонках на Кубке», — сказал Халили в эфире телеканала «Матч ТВ».
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