Шведка Эльвира Эберг пропустит масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас сообщил, что биатлонистка Эльвира Эберг не примет участия в женском масс-старте на чемпионате мира — 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).



«Эльвира не чувствует себя хуже, но немного устала после эстафеты. Мы не хотим рисковать, учитывая, что впереди ещё много гонок Кубка мира. Вместо Эльвиры на старт выйдет Мона Брорссон», — приводит слова Лукаса Expressen.



Напомним, Эльвира Эберг участвовала в женской эстафете, в которой сборная Швеции завоевала бронзовые медали. Победительницами гонки на чемпионате мира — 2023 стали биатлонистки из Италии. Второе место в гонке заняла сборная Германии. Ранее Эберг пропустила три гонки мирового первенства из-за болезни.