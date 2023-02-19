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Э. Эберг — о женской эстафете на ЧМ: последний километр прошла на силе воли, было тяжело

Э. Эберг — о женской эстафете на ЧМ: последний километр прошла на силе воли, было тяжело
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала бронзу в женской эстафете на чемпионате мира — 2023 по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия). Ранее шведская спортсменка пропустила три гонки мирового первенства из-за болезни.

«Последний километр прошла на силе воли, было очень тяжело. Я рада, что выдержала. Хорошо, что удалось показать такой результат, но я по-прежнему далеко не в лучшей форме.

Что касается масс-старта, я понятия не имею, стартую ли. Это гонка на 12,5 километров, непростая гонка, так что посмотрим», — приводит слова Эберг SVT.

Напомним, победительницами женской эстафеты на чемпионате мира — 2023 стали биатлонистки из Италии. Второе место в гонке заняла сборная Германии.

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