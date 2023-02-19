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Максим Чудов обратился к российским биатлонистам после Кубка России

Максим Чудов обратился к российским биатлонистам после Кубка России
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов обратился к биатлонистам после завершения розыгрыша Кубка России сезона-2022/2023.

«Это будет банально, но труд никогда не проходит даром. Тот человек, который трудится, отдаётся себя целиком и полностью, занимает самые высокие позиции. Так было всегда, есть и будет. Я желаю всем спортсменам удачи. Желаю, чтобы несмотря на все запреты не теряли навыки, соперничали постоянно на спортивных площадках.

Хочу отметить хорошую историю, когда начинают работать комплексы во время проведения мероприятий — этого тоже давно не было, и это достаточно неплохо. Для нашего внутреннего спорта есть определённый толчок вперёд», — сказал Чудов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, победителями общих зачётом Кубка России стали Анастасия Гореева и Карим Халили.

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