Тренер сборной России: Латыпов мог бы подпортить настроение фаворитам на чемпионате мира

Тренер мужской биатлонной сборной России по стрельбе Максим Максимов порассуждал о том, мог бы российский биатлонист Эдуард Латыпов побороться с норвежцем Йоханнесом Бё на чемпионате мира — 2023.

«Йоханнес Бё сейчас, конечно, силён как никогда. И он доказывает, что рядом с ним никто и не стоит, но я думаю, что если бы Эдик в спринте стрелял чисто, он бы подпортил настроение всем фаворитам. И то, как он отработал на ноль в преследовании, также давало бы ему шанс стоять на пьедестале и на чемпионате мира. Там может быть всякое. Возможно, он заставил бы поволноваться и Йоханнеса Бё. Если бы норвежец мазал немножко больше, Эдуард, может, и поборолся бы с ним (улыбается)», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

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