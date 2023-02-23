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Кирилл Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России, Халили — четвёртый

Кирилл Бажин выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России, Халили — четвёртый
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Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках чемпионата России – 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Бажин, представляющий Свердловскую область, прошёл дистанцию за 53 минуты 14,0 секунды. Вторым стал спортсмен из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов, уступивший победителю чуть меньше минуты. Третье место занял белорусский биатлонист Антон Смольский.

Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. 20 км. Мужчины

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) – 53.14,0 (0 промахов).
2. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) +58,3 (3).
3. Антон Смольский (Беларусь) +1.37,4 (2).
4. Саид Каримулла Халили (Москва) +1.38,7 (3).
5. Евгений Емерхонов (Татарстан) +1.54,0 (2).
6. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +2.15,8 (4).

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