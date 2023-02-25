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Александр Поварницын завоевал золото в суперпасьюте на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Александр Поварницын стал первым в суперпасьюте на 7,5 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Спортсмен из Тюменской области прошёл дистанцию за 18.27,7. Второе место занял белорусский биатлонист Антон Смольский, отставший от лидера на 0,8 секунды. Тройку замкнул победитель общего зачёта Кубка России сезона-2022/2023 Карим Халили.

Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. 7,5 км. Мужчины

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 18.27,7 (1 промах).

2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 0,8 секунды (3).

3. Саид Каримулла Халили (Москва) +7,6 (3).

4. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +12,0 (3).

5. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) +15,6 (3).