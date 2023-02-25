Тамара Дербушева выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Тамара Дербушева стала первой в гонке преследования на 6 км на чемпионате России — 2023 по биатлону, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

Спортсменка из Свердловской области прошла дистанцию за 20.34,7. Второй стала Ирина Казакевич, отставшая от победительницы на 53,4 секунды. Третье место заняли Екатерина Носкова и Наталья Гербулова, финишировавшие одновременно.

Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. 6 км. Женщины

1. Тамара Дербушева (Свердловская область) – 20.34,7.

2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 53,4 секунды.

3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 1.00,1.

3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.00,1.

5. Анастасия Батманова (Сахалинская область) +1.17,9.