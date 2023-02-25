Поварницын: в борьбе со Смольским давал себе 60, а ему 40. Чувствовал, что в порядке

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал победу в суперпасьюте на чемпионате России — 2023.
«У меня сегодня было очень хорошее самочувствие, и благодаря этому я смог сохранять силы на протяжении всей дистанции и выдать свой фирменный последний круг. Я часто делал работу по этому кругу в Ижевске, знаю, как его нужно проходить, где добавлять, — это мне помогло.
Мне понравился формат суперпасьюта. Квалификации мне бежать тяжело, потому что я не такой взрывной как ребята, но я быстро восстанавливаюсь после этого. На финале мне всегда лучше бежится, чем в прологе.
Шансы против Смольского? Давал себе 60, а ему 40. Я чувствовал, что сегодня в порядке. На последнем круге я ждал, когда нужно будет натянуть и начал потихоньку добавлять за счёт мощности. Хотел посмотреть соперника на подъёме. И когда понял, что он не собирается убегать вперёд, осознал, что у меня, скорее всего, получится осуществить задуманное", — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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