Смольский рассказал, что помешало ему обойти Поварницына в суперпасьюте на ЧР по биатлону

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 белорусский биатлонист Антон Смольский поделился впечатлениями от суперпасьюта на чемпионате России — 2023. Спортсмен занял второе место в этой гонке.

«Не расстроился из-за того, что с Латыповым не удалось сразиться. Эдик — сильный парень, с ним сложно бороться. Но здесь много сильных ребят. Они хорошо готовы, демонстрируют хорошую скорость по дистанции. Что касается первого рубежа, возможно, морально не справился. Были рядышком промахи, которые не позволили уйти с Эдиком на второй круг.

Шанс обойти Поварницына был. Трасса широкая, но Александр вообще хорошо двигался по дистанции. Поэтому не хотелось его обходить. Достаточно было его скорости. Конечно, хотелось побороться на финишной прямой, но, к сожалению, накатана лишь правая часть. Все финишировали по правой части, видимо, и когда я вышел в центральный коридор, я сразу остановился, потому что нападало много свежего снега. Скорость сразу погасилась. Силы были, мне комфортно было ехать с Александром», — сказал Смольский в эфире телеканала «Матч ТВ».