Норвежка Марте Рёйселанд с одним промахом выиграла гонку преследования на 7-м этапе КМ

В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) прошла мужская гонка преследования в рамках седьмого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Победительницей гонки стала норвежка Марте Рёйселанд.

Рёйселанд показала результат 29 минут 22,7 секунды. Второе место заняла норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Третье место у француженки Анаис Шевалье-Буше.

Биатлон. Кубок мира, седьмой этап. Гонка преследования, 10 км. Женщины

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 29.22,7 (1 промах).

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 2,2 секунды (1).

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +15,3 (0).

4. Жулия Симон (Франция) +53,0 (1).

5. Лиза Виттоцци (Италия) +1.09,6 (2).

6. Денизе Херрман (Германия) +1.09,6 (3).

7. Ханна Кебингер (Германия) +1.10,3 (2).