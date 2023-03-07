Себастиан Самуэльссон пропустит индивидуальную гонку в Эстерсунде из-за коронавируса

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сдал положительный тест на коронавирус и пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Самуэльссон чувствовал себя простуженным после предыдущего этапа Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Себастиан решил провериться на COVID-19 и оказался прав.
«Поскольку он чувствует себя достаточно хорошо, мы надеемся, что он сможет вернуться в выходные, если выздоровеет на 100%», — цитирует заявление сборной Швеции Expressen.
Напомним, ранее стало известно, что в Нове-Место с сомнительными тестами на коронавирус выступали братья Йоханнес и Тарьей Бё, которые пропустят две из трёх гонок Кубка мира в Эстерсунде.
Кроме индивидуальной гонки, которая состоится в четверг, 9 марта, в расписании шведского этапа мужская и женская эстафеты (11 марта), а также масс-старты (12 марта).
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