Латыпов: хотелось бы составить конкуренцию Йоханнесу Бё. Его не так много людей обыгрывало

Российский биатлонист Эдуард Латыпов после гонки преследования на этапе Кубка Содружества в Тюмени признался, что хотел бы побороться со спортсменами на Кубке мира.
«Конечно, хотелось бы составить конкуренцию Йоханнесу Бё. Но это было бы довольно сложно сделать — его не так уж много людей побеждало (улыбается). Он никому шансов не даёт: стреляет хорошо, бежит быстро и держит форму весь сезон. К тому же сейчас очень сложно сравнить себя и спортсменов на Кубке мира. Надеюсь, у нас ещё будет возможность проявить себя», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.
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