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Доротея Вирер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Симон — третья

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер стала победительницей масс-старта на 12,5 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 в Эстерсунде (Швеция).

Спортсменка не допустила промахов на четырёх рубежах и прошла дистанцию за 31.58,5. Второе место заняла французская лыжница Лу Жанмонно, уступившая лидеру 6,3 секунды. Тройку замкнула лидер общего зачёта Кубка мира француженка Жулия Симон.

Биатлон. Эстерсунд, Швеция. Кубок мира. Восьмой этап. Масс-старт. 12,5 км. Женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 31.58,5 (0 промахов).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 6,3 секунды (0).

3. Жулия Симон (Франция) +11,1 (1).

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU).