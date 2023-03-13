Сумеет ли Доротея Вирер обогнать Симон и выиграть общий зачёт Кубка мира — 2022/2023?
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Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла две личные гонки (индивидуальную гонку и масс-старт) на восьмом этапе Кубка мира — 2022/2023, который прошёл в Эстерсунде (Швеция). Это позволило ей приблизиться к лидеру общего зачёта КМ француженке Жулии Симон в рейтинге.
В календаре Кубка мира остался один этап, который пройдёт в Осло (Норвегия) с 16 по 19 марта. В его рамках состоятся три личные гонки.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2022/2023 среди женщин?»
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Жулия Симон (Франция) – 1003 балла.
2. Доротея Вирер (Италия) – 859.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 818.
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