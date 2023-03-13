«Мне придётся это терпеть!» Забавная традиция помогает норвежским биатлонисткам побеждать

Норвежские биатлонисты в эстафетах устанавливают рекорды: впервые в истории они выиграли семь гонок на Кубке мира подряд. Биатлонистки из Норвегии же не так стабильны. Ради победы им приходится идти на любые ухищрения. Помогают даже хорошие приметы, пусть и нестандартные.
С января 2023-го норвежки на удачу выходят на эстафету с блёстками на лице. Это помогает настолько, что теперь даже тренеры этого не стесняются!
Голубые блёстки — секрет победы
В первый раз норвежки вышли на старт с голубыми искрами на щеках в Рупольдинге и ту эстафету выиграли. После финиша девушки искренне радовались тому, что их маленькая уловка сработала.
«Мы решили, что если мы выиграем сегодня, то, возможно, это из-за блёсток на лице», – рассказала Ингрид Ландмарк Тандреволд после победы.
Голубые блёстки — секрет победы
Фото: Sven Hoppe/Getty Images
Девушки привлекли к этой акции и тренеров сборной.
«Мы убедили Зигфрида Мазе наклеить их, и это дало нам толчок. Я была рада увидеть тренеров, стоящих за биноклями с блёстками на лицах. Даже Эгиль Кристиансен сказал, что если мы выиграем сегодня, то он нанесёт блёстки на чемпионате мира. Я с нетерпением жду этого!» – ликовала Тандреволд.
«Думаю, теперь мне придётся это вытерпеть!» – высказался Кристиансен. И своё слово сдержал – на чемпионате мира он был с блёстками на лице.
Фото: кадр из трансляции
Тренер всё испортил?
Единственным, кого девушки убедили не сразу, был Патрик Обереггер. Ингрид заявила, что если бы команда проиграла эстафету в Рупольдинге, то вина полностью легла бы на тренера, отказавшегося от совместной затеи.
Патрик, к слову, уже на следующем этапе Кубка мира в Италии присоединился к девушкам и другим тренерам. На его щеках, хоть и едва заметно, сияли голубые блёстки. Только удачи в этот раз они не принесли. Команда провалилась и финишировала только на шестом месте. Продолжал ли Обереггер норвежский флешмоб на чемпионате мира и этапе в шведском Эстерсунде, доподлинно неизвестно, но девушки решили от блёсток не отказываться.
Патрик Обереггер
Фото: Kevin Voigt/Getty Images
И всё-таки — блёстки помогают?
Норвежки выступали с наклейками на лице в четырёх гонках: заняли первое место в Рупольдинге, шестое – в Антерсельве, ещё раз шестое – на чемпионате мира в Оберхофе, а затем выиграли гонку в Эстерсунде.
Так что вопрос о том, помогают ли норвежкам блёстки, остаётся открытым. Впрочем, почти всегда затеи, способные объединить команду и поднять всем настроение, идут на пользу и с точки зрения спортивного результата.
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