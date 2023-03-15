Француженка Анаис Шевалье-Буше объявила о завершении спортивной карьеры

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше сообщила, что не продолжит профессиональную карьеру по окончании сезона-2022/2023.

«Я решила завершить карьеру по нескольким причинам. Думаю, время пришло. Я седлал всё, что хотела. Мне больше не хочется вкладывать все ресурсы в тренировки, чтобы выступать на высоком уровне. Я хочу быть с семьёй и заняться чем-то другим. Я довольна этим решением, это мой выбор. Я обдумывала это несколько месяцев. Я счастлива завершить карьеру в Норвегии. Эта красивая страница должна перевернуться.

Каждый раз я оставляла на трассе всю себя. Конечно, мой послужной список не огромен, но то, что я сделала, уже хорошо. Для меня этого достаточно. Я ухожу, зная, что всегда выкладывалась на 100%. Не думаю, что могла бы сделать что-лучше», — приводит слова Шевалье-Буше пресс-служба Французской федерации лыжных видов спорта (FFS).