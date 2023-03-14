Денизе Херрман-Вик объявила о завершении карьеры

34-летняя немецкая биатлонистка Денизе Херрман-Вик опубликовала пост в социальных сетях, в котором объявила о том, что завершит профессиональную карьеру после заключительного этапа Кубка мира этого сезона в Осло.

«Осло. Здесь мне посчастливилось принять участие в своём первом чемпионате мира в 2011 году. Тогда я ещё была лыжницей, без ружья за спиной. Через пять лет я приняла решение перейти в биатлон. Там, в колыбели лыжного спорта, в традиционном Хольменколлене.

Именно здесь, в этом особенном месте, должен закончиться мой долгий путь биатлониста и лыжника. С долей ностальгии, конечно. Но в первую очередь с полной благодарностью за множество прекрасных и эмоциональных моментов, которые мне удалось пережить в обоих видах спорта.

Я всегда чувствовала, что это абсолютная привилегия – иметь возможность превратить свою страсть в профессию. Ценные дружеские отношения, которые сложились за эти годы, и множество необыкновенных людей, с которыми мне посчастливилось встретиться, чрезвычайно обогащают мою жизнь. Особенно спасибо всем, кто поддерживал меня до конца и всегда верил в меня. Без вас всего этого не было бы.

После 16 лет лыжных гонок и семи лет биатлона пришло время начать новую главу. Я с нетерпением жду приключений, которые приготовила мне жизнь», — написала Херрман-Вик.

Напомним, немка завоевала золото в индивидуальной гонке и бронзу в женской эстафете на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На минувшем чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) спортсменка выиграла спринт, а также завоевала две серебряные медали – в гонке преследования и женской эстафете.