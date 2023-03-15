«Неделя без гонок — это слишком для таких жеребцов». Т. Бё показал свежее фото с братом

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях совместный снимок с братом – пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.
Фото: из личного архива Тарьея Бё
«Одна неделя без гонок – это слишком много для таких жеребцов. Здорово вернуться в солнечный Хольменколлен», — подписал фото Тарьей.
Братья Бё готовятся к выступлению на заключительном, девятом этапе Кубка мира — 2022/2023. Они полностью пропустили прошлый этап в Эстерсунде (Швеция) из-за коронавируса. Отметим, что Йоханнес ранее досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира. Также младший Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023. Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте.
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