«Неделя без гонок — это слишком для таких жеребцов». Т. Бё показал свежее фото с братом

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях совместный снимок с братом – пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Бё.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

«Одна неделя без гонок – это слишком много для таких жеребцов. Здорово вернуться в солнечный Хольменколлен», — подписал фото Тарьей.

Братья Бё готовятся к выступлению на заключительном, девятом этапе Кубка мира — 2022/2023. Они полностью пропустили прошлый этап в Эстерсунде (Швеция) из-за коронавируса. Отметим, что Йоханнес ранее досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира. Также младший Бё блестяще выступил на чемпионате мира – 2023. Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте.