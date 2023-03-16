Доротея Вирер высказалась о своём будущем

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась мнением о спортсменках, объявивших о завершении карьеры, а также высказалась о своих планах на будущее.
«Немного грустно из-за того, что спортсменки завершают карьеру. Когда ты на Кубке мира, ты не думаешь об этом. Ты идёшь вперёд, видишь одни и те же лица — всё нормально. Это важный шаг в жизни, решение, которое полностью её меняет. Я задумалась и о себе, о своём возрасте. Однако позже эти мысли отошли на второй план, потому что, помимо биатлона, я посвящаю себя и другим вещам.
Позвольте мне объясниться. Я всегда была на 100% предана биатлону, но пыталась также заниматься чем-то другим, получать другой опыт. Возможно, это и стало моим спасением, потому что этот аспект влияет на моё состояние. За последние два года я заметила, что, когда занимаюсь не только биатлоном, чувствую себя лучше, познавая что-то новое», — приводит слова Вирер Fondo Italia.
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