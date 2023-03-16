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Шведской биатлонистке Линн Перссон может потребоваться операция

Шведской биатлонистке Линн Перссон может потребоваться операция
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Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Перссон может перенести операцию по окончании сезона-2022/2023.

На старте нынешнего сезона у 28-летней шведской спортсменки возникли проблемы с бедром, из-за которых ей пришлось пропустить часть соревнований.

«У Линн проблемы с бедром и плечом. На следующем сезоне мы проведём тесты и оценим её состояние. Вероятно, будут необходимы терапия и операция. Мы примем решение с медицинским штабом, а затем объявим, что будем делать», — приводит слова тренера сборной Швеции Йоханнеса Лукаса SVT со ссылкой на Radiosporten.

Заключительный этап Кубка мира сезона-2022/2023 пройдёт с 16 по 19 марта в Хольменколлене (Норвегия).

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