Бьорн Ферри: Марте Рёйселанд — одна из величайших биатлонисток в истории

Олимпийский чемпион 2010 года в гонке преследования, чемпион мира в смешанной эстафете, шведский биатлонист Бьорн Ферри отреагировал на решение трёхкратной олимпийской чемпионки норвежки Марте Рёйселанд завершить профессиональную карьеру.

«Марте — одна из величайших биатлонисток в истории. Было бы здорово, если бы она выиграла гонку на следующем этапе Кубка мира дома, в Норвегии», — приводит слова Ферри SVT.

32-летняя Марте Рёйселанд пропустила значительную часть текущего сезона из-за проблем со здоровьем. На Олимпиаде 2022 года в Пекине она выиграла три золотые медали. На её счету также два серебра и две бронзы Игр. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона.

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