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Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
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17:20 Мск
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Кубок мира по биатлону: во сколько женский спринт, где смотреть

Кубок мира по биатлону: во сколько женский спринт, где смотреть
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Сегодня, 17 марта, в Хольменколлене (Норвегия) пройдёт женский спринт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Гонка начнётся в 17:20 мск. Её трансляция будет доступна в Okko.

Биатлон. Кубок мира, 9-й этап. Спринт, женщины. Стартовый лист

19. Доротея Вирер (Италия)
25. Мона Брорссон (Швеция)
28. Жулия Симон (Франция)
30. Анаис Шевалье-Буше (Франция)
32. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
34. Марте Рёйселанд (Норвегия)
45. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия)
54. Лиза Виттоцци (Италия)
59. Маркета Давидова (Чехия)
67. Ханна Эберг (Швеция)
78. Эльвира Эберг (Швеция)
90. Денизе Херрман (Германия).

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас.
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