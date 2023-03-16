Последняя интрига Кубка мира по биатлону. Кому же достанется «Большой хрустальный глобус»?

16 марта в Хольменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023, по итогам которого будут распределены «Хрустальные глобусы». И если у мужчин обладатель главных трофеев определился ещё за два этапа до финала Кубка мира, то у женщин интрига сохраняется. Кто же станет победителем Кубка мира?
Две итальянки в погоне за француженкой
Напомним, в текущем сезоне подсчёт очков на Кубке мира осуществляется по новым правилам. Во-первых, из финального результата не вычитаются две худшие гонки сезона. Во-вторых, изменилась система подсчёта очков за каждую гонку — теперь за победу начисляется 90 очков вместо 60, и за все последующие места биатлонисты получают больше баллов, чем раньше.
До старта норвежского этапа самые большие шансы на победу в женском зачёте Кубка мира у француженки Жулии Симон, которая, кстати, ещё никогда не выигрывала «Большой хрустальный глобус».
Сейчас у неё 1003 очка, а навязать ей борьбу постараются итальянки Доротея Вирер, у которой 859 очков, и Лиза Виттоцци с 818 очками. Небольшие шансы есть у Эльвиры Эберг (764 очка) и Денизе Херрман-Вик (744 очка), однако максимальное количество очков, которое они могут набрать за последние три гонки, — 270, так что для их победы в общем зачёте должно произойти настоящее чудо или Симон должна пропустить последние старты сезона.
А вот Доротея Вирер вполне может получить «Глобус», если, например, выиграет все три гонки, а Жулия Симон наберёт менее 126 очков. Условно говоря, если француженка дважды финиширует шестой и один раз пятой, то заработает 125 очков и лишится шансов на победу при идеальном выступлении Вирер.
Француженки разыграют «Глобус» в масс-стартах
Интересно, что за «Малый хрустальный глобус» в масс-стартах будут бороться сразу три француженки! Правда, и здесь отобрать победу у Жулии Симон будет сложно. Сейчас у неё 225 очков, у Анаис Шевалье-Буше – 146, у Лу Жанмонно — 143. Последней для победы необходимо выиграть гонку при условии, что Симон финиширует не выше 27-го места.
В зачёте спринтов и гонок преследования продолжается плотная борьба. Денизе Херрман-Вик и Доротея Вирер – главные претендентки на победу в зачёте спринтерских гонок, также небольшие шансы есть и у Эльвиры Эберг, Жулии Симон и Лизы Терезы Хаузер.
Текущий лидер в борьбе за «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов – Жулия Симон, однако всего лишь в 23 очках от неё Эльвира Эберг.
Неужели Йоханнес Бё упустит один приз?
У мужчин ситуация с распределением главных трофеев сезона складывается более чем понятно. Ещё за два этапа до завершения Кубка мира Йоханнес Бё досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса». В этом сезоне Йоханнес одержал победы в 13 личных гонках на Кубке мира и к заключительному этапу набрал невероятные 1319 очков, убив тем самым последнюю интригу.
Единственным, у кого ещё был шанс побороться с Бё за победу в общем зачёте, оставался Стурла Холм Легрейд, но норвежец заболел коронавирусом, из-за чего пропустил три гонки и лишился последней надежды на «Глобус». Кстати, на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место Йоханнес также сдал положительный тест на ковид, но даже пропуск последних этапов сезона не помешает ему выиграть четвёртый «Большой хрустальный глобус» в карьере.
В зачёте спринтов и гонок преследования интриги также нет. «Глобусы» достанутся Йоханнесу Бё.
А вот на судьбу «Малого хрустального глобуса» в зачёте масс-стартов болезнь Бё всё-таки повлияла. Сейчас его возглавляет Ветле Шоста Кристиансен, на счету которого 210 очков, поборются с ним за победу ещё три норвежца – Йоханнес Дале (188 очков), Стурла Холм Легрейд (163) и Йоханнес Бё (150). Хотя бы здесь интрига всё ещё сохраняется.
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