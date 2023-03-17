Женский пасьют на этапе КМ в Хольменколлене, запланированный на 18 марта, отменён

Женская гонка преследования в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия), запланированная на 18 марта, отменена, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Вместо пасьюта на этот день запланирован женский спринт на 7,5 км, который должен был пройти сегодня, но был перенесён из-за снегопада, ставшего причиной плохой видимости на трассе.

Накануне на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене прошла спринтерская гонка у мужчин. Её победителем стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший один промах. Второе место занял шведский биатлонист Мартин Понсилуома, отстрелявший без промахов и уступивший лидеру 23,9 секунды. Бронзу завоевал немец Бенедикт Долль (0).