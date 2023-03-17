Женский спринт на этапе КМ по биатлону в Хольменколлене перенесён на 18 марта

Старт женской спринтерской гонки на 7,5 км на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) перенесён на завтра, 18 марта.
«Сегодня никаких соревнований в Хольменколлене. Женский спринт состоится завтра. Время будет сообщено дополнительно», — сообщает пресс-служба IBU в соцсетях.
Ранее старт гонки был отложен на 30 минут – с 17:20 мск на 17:50 мск. Причиной переноса гонки стал снегопад, из-за которого возникли проблемы с видимостью на трассе.
Накануне на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Хольменколлене состоялся мужской спринт. Победителем гонки стал лидер общего зачёта Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё, допустивший один промах. Второе место занял шведский спортсмен Мартин Понсилуома, отстрелявший чисто и уступивший лидеру 23,9 секунды. Замкнул тройку немец Бенедикт Долль (0).
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