Француженка Жулия Симон одержала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Жулия Симон (Франция) – 1048.

2. Доротея Вирер (Италия) – 877.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 854.

4. Денизе Херманн-Вик (Германия) – 834.

5. Эльвира Эберг (Швеция) – 764.

6. Ингрид Ланмарк Тандреволд (Норвегия) – 709.

7. Маркета Давидова (Чехия) – 643.

8. Ханна Эберг (Швеция) – 620.

9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 610.

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 574.

Следи за Кубком мира по биатлону в Okko! Подключайся к просмотру прямо сейчас

Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.