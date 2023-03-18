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Француженка Жулия Симон одержала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Француженка Жулия Симон одержала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону
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Французская биатлонистка Жулия Симон одержала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины.

1. Жулия Симон (Франция) – 1048.
2. Доротея Вирер (Италия) – 877.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 854.
4. Денизе Херманн-Вик (Германия) – 834.
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 764.
6. Ингрид Ланмарк Тандреволд (Норвегия) – 709.
7. Маркета Давидова (Чехия) – 643.
8. Ханна Эберг (Швеция) – 620.
9. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 610.
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 574.

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Напомним, российские и белорусские биатлонистки отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Сборная Беларуси также выступает на Кубке России.

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