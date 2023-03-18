Общий зачёт Кубка мира, мужчины: норвежцы уверенно держат первую тройку
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В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1499 баллов.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 1053.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 875.
4. Бенедикт Долль (Германия) – 768.
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 739.
6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 656.
7. Тарьей Бё (Норвегия) – 648.
8. Роман Рес (Германия) – 630.
9. Кентен Фийон Майе (Франция) – 621.
10. Фабьен Клод (Франция) – 606.
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