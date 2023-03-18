Общий зачёт Кубка мира, мужчины: норвежцы уверенно держат первую тройку

В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1499 баллов.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 1053.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 875.

4. Бенедикт Долль (Германия) – 768.

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 739.

6. Йоханнес Дале (Норвегия) – 656.

7. Тарьей Бё (Норвегия) – 648.

8. Роман Рес (Германия) – 630.

9. Кентен Фийон Майе (Франция) – 621.

10. Фабьен Клод (Франция) – 606.