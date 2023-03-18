Триумф Йоханнеса Бё в биатлоне. Норвежец установил очередной мировой рекорд!

Йоханнеса Бё, кажется, не остановить. Норвежец, пропустивший предыдущий этап Кубка мира из-за болезни, по-прежнему находится в топовой форме. В Хольменколлене Бё выиграл свою 23-ю гонку в сезоне. Победу можно было бы назвать будничной, если бы не пафосные выходки Йоханнеса на последней стрельбе и на финише.

Король биатлона

Казалось, что после перенесённого коронавируса великолепная форма Йоханнеса Бё станет менее звенящей. Но в итоге болезнь на состоянии лидера сезона никак не сказалась. После пропуска этапа в Эстерсунде Бё прекрасно провёл спринт и не менее круто выглядел в пасьюте.

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На руку Йоханнесу играли не только родные трибуны, но и приличный отрыв в 23,9 секунды на старте. Уже к первой стрельбе преимущество норвежца возросло до 30 секунд, и, пока ближайшие преследователи «мазали», он отработал «на ноль». Ко второй стрельбе Бё-младший накинул соперникам ещё более 20 секунд.

Перед стойкой Йоханнес замедлился, видимо, чтобы безошибочно отработать на рубеже. За круг он «привёз» преследователям всего десять секунд. Однако это не помогло биатлонисту, он всё-таки допустил промах, хотя это серьёзно не сказалось на итоговом отрыве.

Упущенные 15 секунд из-за штрафного круга Бё быстро нагнал, а идеальная работа на последнем рубеже помогла сохранить минутный отрыв перед заключительными метрами дистанции. Стрелял, кстати, на второй стойке Йоханнес необычно: он сделал четыре выстрела, закрыв мишени, потом повернулся к трибунам и приложил палец к губам, а затем продолжил стрельбу.

Завершил гонку Бё не менее триумфально — с норвежским флагом в руках. Перед финишной чертой он остановился, поклонился трибунам, а потом шагом пересёк линию.

Эта победа стала для Йоханнеса рекордной, 23-й в сезоне, если считать чемпионат мира. При этом, в отличие от спринтов, где Бё выиграл все гонки, в пасьютах пятикратный олимпийский чемпион забрал шесть золотых медалей из семи. Он проиграл лишь однажды, на этапе в Анси, став третьим. Победителем той гонки был Стурла Легрейд. В качестве приятного бонуса Йоханнес забрал сегодня и «Малый хрустальный глобус» в пасьютах.

Переболевшие призёры

Интересной между тем вышла борьба за оставшиеся места на подиуме. Призёры спринта Мартин Понсилуома и Бенедикт Долль из топ-3 выпали довольно быстро: швед после первой стрельбы, немец — после второй. Зато в борьбе оказались Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе, в спринте ставшие пятым и шестым соответственно. Оба отработали на лёжке точно и в середине гонки проигрывали Бё чуть больше минуты.

Третья стрельба окончательно определила тройку призёров: Йоханенс Бё, Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе. Всё ещё пытавшийся бороться Долль снова промазал, а точно отработавший Тарьей Бё проигрывал замыкающему топ-3 французу больше 30 секунд.

Последняя стойка в итоге стала решающей. Легрейд допустил промах и отправился на штрафной круг, а Фийон Майе быстро и точно отработал «на ноль». Француз ушёл на заключительный круг вторым с минутным отставанием, норвежец стал третьим, уступив Кентену 9,8 секунды. Догнать у Стурлы своего соперника не вышло, поэтому расклады не финише остались неизменны.

Что интересно, сегодняшняя тройка призёров состоит исключительно из спортсменов, только переболевших коронавирусом. Легрейд из-за ковида пропускал этап в Нове-Место, Бё — в Эстерсунде, а Фийон Майе — оба этапа. Кажется, недаром говорят: «Бойтесь больных и беременных».