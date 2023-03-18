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Йоханнес Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка мира

Йоханнес Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка мира
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В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он также стал первым в зачёте гонок преследования.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 600.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 425.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 295.
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 277.
5. Фабьен Клод (Франция) – 252.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 237.
7. Бенедикт Долль (Германия) – 236.
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 232.
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 214.
10. Роман Рес (Германия) – 207.

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