Йоханнес Бё выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования Кубка мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошла мужская гонка преследования в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Он также стал первым в зачёте гонок преследования.

Биатлон. Кубок мира. Зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 600.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 425.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 295.

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 277.

5. Фабьен Клод (Франция) – 252.

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 237.

7. Бенедикт Долль (Германия) – 236.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 232.

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 214.

10. Роман Рес (Германия) – 207.