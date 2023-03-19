Йоханнес Бё: теперь я вижусь с королём Норвегии чаще, чем со своей женой

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в масс-старте на 15 км в рамках заключительного этапа Кубка мира сезона-2022/2023 встретился с королём Норвегии Харальдом V.

Накануне Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) и также удостоился встречи с королём. Общаясь с монархом после масс-старта, норвежский биатлонист пошутил на эту тему, сообщает TV2.

«Теперь я вижусь с королём чаще, чем со своей женой», — сказал Йоханнес Бё, после чего Харальд V засмеялся.

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).

2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).