Йоханнес Бё: теперь я вижусь с королём Норвегии чаще, чем со своей женой

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё после победы в масс-старте на 15 км в рамках заключительного этапа Кубка мира сезона-2022/2023 встретился с королём Норвегии Харальдом V.
Накануне Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) и также удостоился встречи с королём. Общаясь с монархом после масс-старта, норвежский биатлонист пошутил на эту тему, сообщает TV2.
«Теперь я вижусь с королём чаще, чем со своей женой», — сказал Йоханнес Бё, после чего Харальд V засмеялся.
Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).
2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).
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