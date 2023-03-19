Финская биатлонистка Мари Эдер завершила карьеру

Финская биатлонистка Мари Эдер завершила спортивную карьеру. В заключительной гонке на этапе Кубка мира – 2022/2023, завершившемся сегодня, 19 марта, в женском масс-старте на 12,5 км в Хольменколлене (Норвегия) – Эдер заняла 29-е место.

«Хотя конец сезона был омрачён проблемами со здоровьем, я рада, что прошлой весной я снова выбрала этот путь и сделала это по-своему. В результате страсти и упорной работы я снова вернулась на вершину и стала участвовать в лучших гонках. Я благодарю всех, кто подбадривал меня на этом пути, вас так много», – написала спортсменка в своих социальных сетях.

Мари Эдер 35 лет. На протяжении профессиональной карьеры финской биатлонистке удалось одержать две победы и завовевать одно серебро на этапах Кубка мира.