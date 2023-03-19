Опрос: чей уход из спорта — самая большая потеря для мирового биатлона этой весной?
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Сегодня в Хольменколлене (Норвегия) завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023. Победителем общего зачёта у мужчин стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё, набравший 1589 очков. У женщин с 1093 набранными баллами первенствовала француженка Жулия Симон.
По итогам этого сезона сразу несколько известных биатлонисток приняли решение о завершении профессиональной карьеры.
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе: чей уход из спорта — самая большая потеря для мирового биатлона этой весной?
Напомним, российские биатлонисты пропустили сезон-2022/2023 Кубка мира по причине отстранения со стороны Международной федерации биатлона (IBU) из-за военных действий на Украине.
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