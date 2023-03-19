Швейцарец Хартвег стал победителем молодёжного зачёта Кубка мира среди мужчин

Швейцарский биатлонист Никлас Хартвег стал обладателем приза за победу в молодёжном общем зачёте (до 25 лет) Кубка мира сезона-2022/2023.

Перед сегодняшним масс-стартом в рамках заключительного этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) 23-летний швейцарец занимал второе место, уступая итальянцу Томмазо Джакомелю, однако в заключительной гонке сезона смог стать вторым, в то время как Джакомель приехал к финишу лишь 21-м. Этот успех помог Хартвегу сместить итальянского биатлониста с первой строчки и выиграть общий зачёт с 608 набранными очками.

Кубок мира. Мужчины. Молодёжный зачёт

1. Никлас Хартвег (Швейцария) — 608.

2. Томмазо Джакомель (Италия) — 592.

3. Себастьян Штальдер (Швейцария) — 426.

4. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — 324.

5. Эрик Перро (Франция) — 189.