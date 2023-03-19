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Кубок мира по биатлону — 2022/2023: Йоханнес Бё выиграл заключительную гонку сезона, но упустил «Глобус» в масс-стартах

Йоханнес Бё не смог собрать все «Глобусы». Два трофея у него увёл другой норвежец
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё не смог собрать все «Глобусы»
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Ветле Шоста Кристиансен опередил лучшего биатлониста мира в индивидуальных гонках и масс-стартах.

Йоханнес Бё – просто космос! После перенесённого коронавируса норвежец выиграл три гонки подряд на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Лидер мирового биатлона расправился со всеми в связке спринт-пасьют, а также с двумя промахами просто раздавил всех соперников в масс-старте.

Правда, даже такой победы в заключительной гонке норвежцу не хватило, чтобы забрать «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.

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Борьба за «Глобус»

В текущем сезоне до Хольменколлена прошло три масс-старта, Бё участвовал в двух из них. Одну гонку Йоханнес выиграл, в другой стал третьим. Масс-старт на этапе в Эстерсунде он не бежал из-за коронавируса. Именно тогда лидерство в зачёте гонок с общего старта захватил Ветле Шоста Кристиансен.

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Перед заключительным масс-стартом в Эстерсунде в зачёте МХГ Кристиансен шёл первым, 22 очка ему проигрывал Йоханнес Дале. Третье место с отставанием в 47 очков занимал Стурла Легрейд, а на четвёртой строчке располагался Йоханнес Бё, проигрывая лидеру 60 очков. Вся четвёрка норвежцев и должна была разыграть между собой «Глобус» в последней гонке. Так, чтобы Бё забрал этот трофей, ему нужно было выиграть масс-старт, Кристиансену – не попасть в топ-10, а Дале – не попасть в топ-3.

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Уже на старте гонки всё для Бё пошло наперекосяк. На первой стрельбе Йоханнес допустил промах и откатился на 12-е место с отставанием в 11,8 секунды. Но, как это обычно и бывает, норвежец быстро отыгрался и уже ко второй лёжке подобрался к лидеру, точно отработал на рубеже и вернулся в топ-3.

К счастью для Бё, остальные претенденты на «Малый глобус» тоже ошибались. К середине гонки Дале с тремя промахами шёл 27-м, а Легрейд – десятым с одним. Единственным, кто не планировал сдавать свои позиции, оставался Кристиансен: он хорошо работал как на рубеже, так и на дистанции. Именно поэтому после второй лёжки он и был лидером гонки.

Неожиданная развязка

После второй стрельбы Йоханнес уступал Ветле 5,5 секунды, но уже к первой стойке выигрывал 14,5 секунды! После рубежа, где группа лидеров из обоих норвежцев и швейцарца Никласа Хартвега работала точно, отставания не изменились. Однако на дистанции Бё опять «привёз» преследователям кучу времени – дополнительные 26,6 секунды. Такой отрыв позволил норвежскому биатлонисту спокойно допустить один промах и по-прежнему лидировать в гонке с комфортным преимуществом порядка 15 секунд.

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А вот за оставшиеся места на подиуме развернулась борьба. И Хартвег, и Кристиансен были точны на заключительном рубеже, однако швейцарец ушёл в гонку на три секунды раньше норвежца. Казалось, что Ветле с лёгкостью догонит Никласа, но получилось наоборот – он отставал с каждым метром. Хартвег сумел удержать скорость Бё, который не особо торопился на последнем круге, и пришёл к финишу вторым. Эта медаль стала для молодого спортсмена четвёртой в сезоне. Кроме того, он сумел буквально в последний момент отобрать у Томмазо Джакомеля лидерство в молодёжном зачёте Кубка мира.

Кристиансен же в итоге не только не смог навязать борьбу за серебро, но и едва не потерял бронзу. Норвежца догнал Кентен Фийон Майе. К счастью для Ветле, на финише он оказался чуть проворнее и обошёл француза на секунду.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 марта 2023, воскресенье. 14:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
38:51.9
2
Никлас Хартвег
Швейцария
26.2
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
35.2

А вот Бё, несмотря на триумфальную, 24-ю победу в сезоне, не удалось завоевать «Глобус» в масс-стартах. Ветле увёл у Йоханнеса призы и в масс-стартах, и в индивидуальных гонках. Но это его вряд ли расстроит, ведь сегодня именно ему вручили главный трофей по итогам всего сезона.

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