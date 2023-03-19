Йоханнес Бё не смог собрать все «Глобусы». Два трофея у него увёл другой норвежец

Йоханнес Бё – просто космос! После перенесённого коронавируса норвежец выиграл три гонки подряд на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Лидер мирового биатлона расправился со всеми в связке спринт-пасьют, а также с двумя промахами просто раздавил всех соперников в масс-старте.
Правда, даже такой победы в заключительной гонке норвежцу не хватило, чтобы забрать «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов.
Борьба за «Глобус»
В текущем сезоне до Хольменколлена прошло три масс-старта, Бё участвовал в двух из них. Одну гонку Йоханнес выиграл, в другой стал третьим. Масс-старт на этапе в Эстерсунде он не бежал из-за коронавируса. Именно тогда лидерство в зачёте гонок с общего старта захватил Ветле Шоста Кристиансен.
Перед заключительным масс-стартом в Эстерсунде в зачёте МХГ Кристиансен шёл первым, 22 очка ему проигрывал Йоханнес Дале. Третье место с отставанием в 47 очков занимал Стурла Легрейд, а на четвёртой строчке располагался Йоханнес Бё, проигрывая лидеру 60 очков. Вся четвёрка норвежцев и должна была разыграть между собой «Глобус» в последней гонке. Так, чтобы Бё забрал этот трофей, ему нужно было выиграть масс-старт, Кристиансену – не попасть в топ-10, а Дале – не попасть в топ-3.
Уже на старте гонки всё для Бё пошло наперекосяк. На первой стрельбе Йоханнес допустил промах и откатился на 12-е место с отставанием в 11,8 секунды. Но, как это обычно и бывает, норвежец быстро отыгрался и уже ко второй лёжке подобрался к лидеру, точно отработал на рубеже и вернулся в топ-3.
К счастью для Бё, остальные претенденты на «Малый глобус» тоже ошибались. К середине гонки Дале с тремя промахами шёл 27-м, а Легрейд – десятым с одним. Единственным, кто не планировал сдавать свои позиции, оставался Кристиансен: он хорошо работал как на рубеже, так и на дистанции. Именно поэтому после второй лёжки он и был лидером гонки.
Неожиданная развязка
После второй стрельбы Йоханнес уступал Ветле 5,5 секунды, но уже к первой стойке выигрывал 14,5 секунды! После рубежа, где группа лидеров из обоих норвежцев и швейцарца Никласа Хартвега работала точно, отставания не изменились. Однако на дистанции Бё опять «привёз» преследователям кучу времени – дополнительные 26,6 секунды. Такой отрыв позволил норвежскому биатлонисту спокойно допустить один промах и по-прежнему лидировать в гонке с комфортным преимуществом порядка 15 секунд.
А вот за оставшиеся места на подиуме развернулась борьба. И Хартвег, и Кристиансен были точны на заключительном рубеже, однако швейцарец ушёл в гонку на три секунды раньше норвежца. Казалось, что Ветле с лёгкостью догонит Никласа, но получилось наоборот – он отставал с каждым метром. Хартвег сумел удержать скорость Бё, который не особо торопился на последнем круге, и пришёл к финишу вторым. Эта медаль стала для молодого спортсмена четвёртой в сезоне. Кроме того, он сумел буквально в последний момент отобрать у Томмазо Джакомеля лидерство в молодёжном зачёте Кубка мира.
Кристиансен же в итоге не только не смог навязать борьбу за серебро, но и едва не потерял бронзу. Норвежца догнал Кентен Фийон Майе. К счастью для Ветле, на финише он оказался чуть проворнее и обошёл француза на секунду.
А вот Бё, несмотря на триумфальную, 24-ю победу в сезоне, не удалось завоевать «Глобус» в масс-стартах. Ветле увёл у Йоханнеса призы и в масс-стартах, и в индивидуальных гонках. Но это его вряд ли расстроит, ведь сегодня именно ему вручили главный трофей по итогам всего сезона.
- 19 марта 2023
-
17:48
-
16:47
-
16:28
-
16:13
-
15:58
-
15:35
-
15:29
-
11:21
-
09:30
-
09:00
- 18 марта 2023
-
22:26
-
22:15
-
20:24
-
19:30
-
19:15
-
18:15
-
17:54
-
16:36
-
16:35
-
16:22
-
15:59
-
15:51
-
15:30
-
15:19
-
10:58
-
10:10
-
09:00
-
08:00
- 17 марта 2023
-
22:22
-
19:07
-
18:49
-
17:56
-
16:33
-
13:03
-
12:28