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Видеообзор победы Ханны Эберг в заключительном женском масс-старте на Кубке мира

Видеообзор победы Ханны Эберг в заключительном женском масс-старте на Кубке мира
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В Хольменколлене (Норвегия) прошёл женский масс-старт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победительницей стала шведская биатлонистка Ханна Эберг. Победительница показала результат 36.33,5, допустив один промах на четырёх огневых рубежах. Второе место по итогам гонки заняла норвежка Марте Рёйселанд. Замкнула тройку призёров француженка Анаис Шевалье-Буше.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор гонки:

Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Ханна Эберг (Швеция) — 36.33,5 (1 промах).
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — отставание 22,6 секунды (1).
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +43,7 (3).
4. Ханна Кебингер (Германия) +46,5 (1).
5. Жулия Симон (Франция) +56,6 (4).
6. Денизе Херрман (Германия) +57,1 (3).

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