Видеообзор победы Йоханнеса Бё в масс-старте на заключительном этапе Кубке мира

В Хольменколлене (Норвегия) прошёл мужской масс-старт в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. Ранее он досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».
«Чемпионат» предлагает посмотреть самые интересные моменты гонки:
Биатлон. Кубок мира, девятый этап, Хольменколлен. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 38.51,9 (2 промаха).
2. Никлас Хартвег (Швейцария) — отставание 26,2 секунды (0).
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +35,2 (0).
4. Кентен Фийон Майе (Франция) +36,8 (1).
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +40,0 (1).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +43,0 (4).
Отметим, что данная гонка стала последней для мужчин в текущем сезоне.
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