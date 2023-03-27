«Поддерживаем связь». Российская биатлонистка — об общении с соперницами из других стран

21-летняя российская биатлонистка Любовь Калинина рассказала, продолжает ли общаться с соперницами из других стран во время отстранения России от участия в международных соревнованиях.

Калинина является единственной юниоркой, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

«Продолжаю ли общаться с биатлонистками из других стран? Да, мы отвечаем на истории друг друга в соцсетях, переписываемся. С Аухенталлер, например, я не очень хорошо знакома, а вот с той же Линдой Цингерле из Италии мы постоянно поздравляем друг друга с днём рождения. Чуть-чуть поддерживаем связь. Английский у меня не очень хороший, но какие-то общие фразы понимаю или пользуюсь переводчиком», — сказала Калинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.