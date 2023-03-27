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Интервью с российской биатлонисткой Любовью Калининой — первый сезон на взрослом уровне, феноменальная скорострельность

«Думаю: как бы я выступала на Кубке мира?» Интервью с самой яркой юниоркой нашего биатлона
Ангелина Николаева
Любовь Калинина
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21-летняя Любовь Калинина стреляет быстрее мировых лидеров и уже добирается до медалей на взрослом уровне.

В этом сезоне всё внимание российских любителей биатлона приковано к внутренним стартам, и благодаря отстранению от мировых турниров мы узнали сразу несколько новых имён и познакомились с молодыми спортсменами, которые успели заявить о себе на главных соревнованиях сезона.

Одна из самых ярких молодых звёздочек нашего биатлона – 21-летняя Любовь Калинина – единственная юниорка, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне. Она же – самая младшая участница Кубка России, которой удалось уже в этом сезоне выиграть серебро на чемпионате страны.

Калинина выделяется потрясающей скоростью работы на огневых рубежах, по этому показателю она не только опережает всю взрослую женскую сборную России, но и может конкурировать с лидерами Кубка мира.

В интервью «Чемпионату» Любовь рассказала о своей быстрой стрельбе, серьёзных проблемах со зрением в детстве, трудностях первого сезона на взрослом уровне и общении с биатлонистками из других стран.

«Выиграть медаль было приятным шоком»

– Как оцениваете своё выступление на юниорском первенстве России в Красноярске? Чего не хватило?
– Выступление в Красноярске получилось неудачным для меня. Ни на одной гонке не получилось справиться со стрельбой. Я не готовилась к этому старту целенаправленно, изначально я должна была бежать на этапе Кубка Содружества в Тюмени, но в один момент всё поменялось, и я полетела в Красноярск. Это было очень спонтанно.
Я ставила перед собой задачу получить удовольствие от соревнований, максимально хорошо отработать на трассе и на рубеже, но моё состояние не позволило мне показать высокие результаты.

Этот сезон получился очень насыщенным, было много соревнований, и у меня уже накопилась довольно сильная усталость.

– Какие задачи ставите перед собой на чемпионат России?
– Задачи всё те же самые – получать удовольствие от соревнований и максимально хорошо проводить каждую гонку.

– Большая часть вашего дебютного сезона на взрослом уровне позади, можно ли уже сейчас подвести какие-то итоги?
– На самом деле, я думала, что всё будет гораздо хуже (улыбается), и я была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам. Это было для меня приятным шоком.

Любовь Калинина (справа)

Любовь Калинина (справа)

Фото: РИА Новости

– Изменилось ли за это время ваше отношение к тренировкам, к соревнованиям?
– В принципе, нет. Я всегда относилась к соревнованиям серьёзно, всегда старалась показывать максимум, ничего не изменилось. Конечно, приходится прикладывать больше усилий. А в целом всё то же самое.

– Наверное, особенно приятно, что первую медаль на взрослом уровне вы выиграли в гонке чемпионата России в Ижевске?
– Да, я тогда даже не могла в это поверить. У меня было столько эмоций! Там было много болельщиков, все поддерживали, поздравляли. Это был волшебный момент. Мне было очень приятно оказаться на подиуме среди таких сильных, взрослых спортсменов. Я даже сначала не могла осознать всё это. Я была в восторге, было безумно радостно.

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– Перед стартом могли представить, что попадёте в тройку?
– Мне очень этого хотелось. Было четыре гонки, и сначала я была десятой, потом восьмой, потом шестой, и я начала понимать, что у меня есть шанс. Но там были очень сложные погодные условия, был сильный ветер. Я понимала, что многое зависит от стрельбы, и старалась делать упор на это, потому что по дистанции я всё равно пока проигрываю. Старалась максимально хорошо и быстро отработать на рубеже.

– Как в таких ситуациях удаётся справиться с нервами на огневом рубеже? Это получается далеко не у всех молодых спортсменов.
– На самом деле, я, бывает, волнуюсь. Но я как-то уже привыкла, тем более уже выступала на международных стартах, а там уровень высокий, и привыкаешь справляться с собой. Поэтому и здесь это удаётся.

– По ходу сезона мелькали мысли, что хочется вернуться на юниорские соревнования? Всё-таки попадать там в тройку было бы намного легче.
– Конечно, у меня были мысли, что там было бы проще бегать. И, скорее всего, там я бы чаще была в тройке или в шестёрке. Это было бы даже эмоционально легче. Но я понимаю, что здесь уровень намного выше, и организации соревнований более серьёзная, и мой прогресс идёт быстрее. Я тянусь за взрослыми спортсменами и уже чувствую, что иду вперёд.

Любовь Калинина

Любовь Калинина

Фото: из личного архива Калининой

– Как вы отреагировали, когда узнали, что в этом сезоне будете выступать с женщинами?
– Подумала: «Нет, только не это» (смеётся). Целый сезон по женщинам – это очень сложно». Были такие мысли, что вроде и хочется, но думаешь, что ещё маленькая и рано. Но я не пожалела. Начала выступать здесь и увидела, какая классная атмосфера, столько спортсменов, всегда рядом со сборной, на них равняешься, и это здорово.

– Насколько календарь юниорских соревнований отличается от взрослых? Сложно в этом плане перестроиться?
– В прошлом году у нас было не так мало стартов, как в этом. Количество этапов у юниоров уменьшилось – сейчас их семь.

Конечно, стоит выборочно бегать гонки, потому что пробежать всё очень сложно даже взрослым спортсменам из сборной. Это большая нагрузка, а для меня тем более. Конечно, под этот календарь адаптироваться сложно. Решение бежать или не бежать конкретные гонки мы принимаем совместно с тренером.

«Мне есть чему поучиться у Виктории Сливко»

– Кто из биатлонисток сейчас является для вас главным примером?
– В команде это Виктория Сливко. Мы с ней довольно редко пересекаемся, потому что у неё свой тренировочный план, у нас свой. Но то, что её выделяет – это характер. Она настоящий боец. И мне есть чему у неё поучиться. И то, как она упирается в гонках и выходит на тренировки, вне зависимости от того, мороз или не мороз, она идёт и делает. Характер у неё боевой.

Многие девочки из сборной очень-очень сильные, и у них многому можно научиться. А ещё – у Динары Алимбековой.

– Когда выходите на старт, обращаете внимание на количество людей на трибунах и шоу, которое устраивают организаторы?
– Когда бегу гонку, особо я этого не замечаю. Когда кричат с трибун, может быть, чуть-чуть, а вот музыку, например, особо и не слышу. Нахожусь в гонке и стараюсь не обращать внимания на что-то лишнее.

Но всё-таки, когда много людей и такая атмосфера, получаешь больше удовольствия, бежать соревнования хочется ещё больше. Например, в Раубичах было удивительно, что и на трассе подгоняли белорусские ребята. То есть они стояли около трассы и всем кричали, это очень подбадривает, и это классно. Я бежала и думала, что по атмосфере действительно похоже на чемпионат мира.

Когда я бегала чемпионат мира по девушкам, там тоже было много болельщиков из разных стран, и они подгоняли всех. Мне даже как-то по имени кричали иностранцы (улыбается).

– Какие цели ставили перед собой на этот сезон?
– Хотелось стабильно показывать результат. Сначала думала, что было бы хорошо быть в двадцатке, потом я поняла, что могу быть ближе, и стремилась быть в топ-15, потом в десятке. Я каждый раз стараюсь максимально хорошо выступить. Конечно, мне хочется как можно чаще быть в десятке, в шестёрке. Иногда бывают гонки похуже, но в целом хочется стабильно показывать хороший результат и стабильно справляться со стрельбой.

Любовь Калинина

Любовь Калинина

Фото: РИА Новости

В контактных гонках мне тяжелее, потому что скорость очень высокая, я стараюсь не сильно отставать и прихожу на рубеж не в своём темпе. Из-за этого мне трудно справляться со стрельбой. Немного не хватает опыта и сил. Я понимаю, что в данный момент я могу бороться за высокие места только при хорошей стрельбе. Я не сильно расстраиваюсь по этому поводу, понимаю, что нужно время, чтобы начать навязывать борьбу.

– Вы уже говорили, что сейчас ваша цель – попасть в женскую сборную. Вам уже говорили, что нужно сделать для этого?
– Нет, я просто стараюсь сконцентрироваться на результате, чтобы он был максимально хорошим. Я очень надеюсь, что получится попасть в женскую сборную команду.

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«Из-за зрения даже в мишень не всегда могла попасть»

– Как вы начали заниматься биатлоном?
– Я пришла вслед за сестрой. Наши родители занимались лыжными гонками на областном уровне, и в Саратове мы живём около леса, и каждые выходные родители брали нас с собой просто на лыжную прогулку, покататься. Родители поставили меня на лыжи, когда мне было ещё три годика.

Как-то мы катались с сестрой и родителями по лесу, и к нам подъехал наш будущий первый тренер по лыжам Иван Алексеевич Болотов. Он нам предложил заниматься лыжами, и моя старшая сестра сказала, что она хочет. А я, так как младшая, как хвостик, захотела тоже заниматься. Прошло буквально года два, и старшая сестра захотела перейти в биатлон, и я следом за ней, так мы попали к нашему первому тренеру Николаю Алексеевичу Фомину.

– Какими-то другими видами спорта занимались?
– Я ещё с детского садика начала заниматься танцами, тоже вместе с сестрой (улыбается), и первые два года я совмещала танцы и лыжи, а потом совмещать было уже невозможно. Я долго думала и всё-таки выбрала спорт.

– Известно, что в детстве у вас были проблемы со зрением.
– В первом классе у меня было стопроцентное зрение, а во втором оно резко начало падать. Я никому не говорила, даже родителям почему-то боялась сказать (улыбается). Долгое время я ходила без очков, без линз. Потом я начала заниматься биатлоном, как-то стреляла и даже попадала (смеётся). Позже, когда я перешла бегать за Мордовию параллельным зачётом, тренеры как-то поняли, что я плохо вижу. Тогда меня отвели к окулисту, и мне подобрали линзы. Когда я их надела, я удивилась – мир совсем другой (улыбается). На тот момент у меня было зрение -6. Где-то в 15 лет я начала носить линзы, а буквально два года назад мне сделали лазерную коррекцию зрения.

– То есть даже с таким зрением вам удавалось выступать и показывать результат?
– Да, у меня и медали были. Мы даже не знаем, в какой момент у меня настолько сильно ухудшилось зрение. Оно падало постепенно, а потом резко.

– Сейчас вы – один из самых быстрых стрелков в российской сборной. В какой момент удалось так повысить скорострельность?
– Когда у меня были проблемы со зрением, я даже в мишень не всегда могла попасть, не говоря уже про скорость стрельбы (улыбается). Но когда я была в юношеской сборной, у нас были тренировки, направленные на развитие скорострельности. В тот момент я и начала учиться быстро стрелять. Потом, когда попала в юниорскую сборную, мы тоже работали над этим компонентом. У меня самой также было большое желание научиться быстро стрелять. На каждой тренировке я старалась как можно быстрее сделать первый выстрел и стрелять в определённом ритме, но не в ущерб качеству. Так постепенно я и пришла к такой стрельбе. Это дошло до автоматизма. Быстро стрелять я начала, ещё бегая по девушкам, но тогда я тратила больше времени, чем сейчас.

Любовь Калинина

Любовь Калинина

Фото: из личного архива Калининой

– Сравниваете свою скорость стрельбы со стрельбой лидеров Кубка мира?
– Да, я, бывает, смотрю аналитику гонок. Смотрю, кто и как стреляет. Отдельно обращаю внимание на скорострельность. Мне это интересно.

– Кто из биатлонистов для вас главный пример именно в плане стрельбы?
– Не могу выделить кого-то одного – Доротея Вирер, Йоханнес Бё, Марте Рёйселанд, Стурла Легрейд, Лариса Куклина.

«Классно, что есть возможность побегать с сильнейшими»

– Какую гонку на данный момент вы можете назвать самой значимой и яркой в карьере?
– Наверное, одна из самых важных – это чемпионат мира по девушкам. Я тогда выиграла серебряную медаль.
В прошлом году мы с Женей Емерхоновым стали вторыми на юниорском Кубке IBU. И ещё одна гонка – это суперспринт на чемпионате России в этом сезоне, где я заняла второе место. Это, наверное, самые важные для меня гонки, и везде я была второй (улыбается).

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– Можете ли вы выделить какие-то плюсы в том, что сейчас сильнейшие российские биатлонисты соревнуются в России?
– Для таких молодых спортсменов, как я, плюс в том, что нам есть на кого равняться, то есть мы можем чему-то научиться, что-то почерпнуть для себя. Мне, конечно, очень интересно за ними тянуться и наблюдать. Это очень классно, что есть такая возможность побегать с сильнейшими.

Как раз в Рыбинске на масс-старте, когда я боролась за шестое место, я целый круг продержалась за Екатериной Носковой. Честно говоря, тогда я просто была в шоке, потому что тогда я просто на морально-волевых бежала, терпела и сама себя внутри подбадривала.

– У многих биатлонистов в гонках случаются различные казусы – забывают лыжи, палки. У вас что-то подобное было?
– Серьёзных казусов у меня не было. По крайней мере, в последнее время. Один раз, когда у нас был отбор на чемпионат мира по девушкам, и мы бежали индивидуальную гонку, я вставила две обоймы вместо четырёх. Я заметила это, когда пришла на стрельбу и поняла, что у меня нет ещё двух обойм. На дистанции я об этом сказала, и мне их передали на рубеже. У тренеров всегда на всякий случай при себе есть заряженные обоймы.

– На чемпионате мира в женской эстафете на третьем этапе Италию представляла 21-летняя Ханна Аухенталлер. С какими мыслями смотрели Кубок мира и чемпионат, где выступают спортсменки вашего возраста?
– В Европе всё устроено немного по-другому. Там меньше народу, и часто бывает, что такие молодые спортсменки уже выступают на взрослом Кубке мира. Конечно, я немного расстраиваюсь и думаю о том, а как бы я там выступала? Но что есть, то есть, боремся.

– Что можете сказать о результатах чемпионата мира?
– На чемпионате мира была интересная борьба среди девушек, потому что у них постоянно меняется шестёрка лидеров, а у мужчин всё было понятно (улыбается). Особо я никого не выделяла, мне нравится Йоханнес Бё, нравится Доротея Вирер. Смотрю за молодыми девчонками, с кем я раньше бегала на международных соревнованиях.

– Сейчас продолжаете с биатлонистками из других стран общаться?
– Да, мы отвечаем на истории друг друга в соцсетях, переписываемся. С Аухенталлер я не очень хорошо знакома, а вот с Линдой Цингерле из Италии мы постоянно поздравляем друг друга с днём рождения. Чуть-чуть поддерживаем связь. Английский у меня не очень хороший, но какие-то общие фразы понимаю или пользуюсь переводчиком.

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