«Я думала, будет гораздо хуже». Биатлонистка Калинина — о первом сезоне на взрослом уровне

21-летняя российская биатлонистка Любовь Калинина, которая отличается высокой скорострельностью, рассказала о первом сезоне на взрослом уровне.

Калинина является единственной юниоркой, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

«На самом деле, я думала, что в первом сезоне на взрослом уровне всё будет гораздо хуже (улыбается), и я была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам на чемпионате России в Ижевске. Это было для меня приятным шоком.

Я тогда даже не могла в это поверить. У меня было столько эмоций! Там было много болельщиков, все поддерживали, поздравляли. Это был волшебный момент. Мне было очень приятно оказаться на подиуме среди таких сильных, взрослых спортсменов. Я даже сначала не могла осознать всё это.

Там было четыре гонки, и сначала я была десятой, потом восьмой, потом шестой и начала понимать, что у меня есть шанс. Но там были очень сложные погодные условия, сильный ветер. Я понимала, что многое зависит от стрельбы, и старалась делать упор на это, потому что по дистанции я всё равно пока проигрываю. Старалась максимально хорошо и быстро отработать на рубеже», — сказала Калинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.