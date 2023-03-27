«Сливко — настоящий боец». Биатлонистка Калинина рассказала, кто является для неё примером

21-летняя российская биатлонистка Любовь Калинина, которая отличается высокой скорострельностью, рассказала, кто из соперниц является для неё примером.

Калинина — единственная юниорка, которая провела полноценный сезон на взрослом уровне на внутрироссийских соревнованиях. Любовь стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

«Кто для меня главный пример? В команде это Виктория Сливко. Мы с ней довольно редко пересекаемся, потому что у неё свой тренировочный план, у нас свой. Но то, что её выделяет – это характер. Она настоящий боец. И мне есть чему у неё поучиться. И то, как она упирается в гонках и выходит на тренировки, вне зависимости от того, мороз или не мороз, она идёт и делает. Характер у неё боевой.

Многие девочки из сборной очень-очень сильные, и у них многому можно научиться. А ещё – у Динары Алимбековой», — сказала Калинина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.