«Никакого секрета нет». Шашилов рассказал, как привёл экс-лыжницу к золоту в биатлоне

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как привёл недавнюю лыжницу Наталию Шевченко к победе в спринтерской гонке на чемпионате России – 2023 в Ханты-Мансийске.

Шевченко только накануне сезона-2022/2023 перешла в биатлон из лыжных гонок, а уже завоевала первую золотую медаль национального первенства, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

«Наталия и контрольные бегала хорошо, в гонках стреляла хорошо, всякое было. Не могу сказать, что результат превзошёл ожидания. Мы же верили в неё, иначе для чего бы мы вообще с этим связывались? Если приглашал её, значит, на что-то рассчитывал, значит, знал, что справлюсь или хотя бы постараюсь (улыбается).

Никакого секрета в подготовке нет. Любой человек придёт и не факт, что станет чемпионом, но сможет стать сильным спортсменом, было бы желание. Всё зависит от человека, от его желания трудиться и развиваться», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ангелиной Николаевой.