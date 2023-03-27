«Никакого секрета нет». Шашилов рассказал, как привёл экс-лыжницу к золоту в биатлоне

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как привёл недавнюю лыжницу Наталию Шевченко к победе в спринтерской гонке на чемпионате России – 2023 в Ханты-Мансийске.
Шевченко только накануне сезона-2022/2023 перешла в биатлон из лыжных гонок, а уже завоевала первую золотую медаль национального первенства, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.
«Наталия и контрольные бегала хорошо, в гонках стреляла хорошо, всякое было. Не могу сказать, что результат превзошёл ожидания. Мы же верили в неё, иначе для чего бы мы вообще с этим связывались? Если приглашал её, значит, на что-то рассчитывал, значит, знал, что справлюсь или хотя бы постараюсь (улыбается).
Никакого секрета в подготовке нет. Любой человек придёт и не факт, что станет чемпионом, но сможет стать сильным спортсменом, было бы желание. Всё зависит от человека, от его желания трудиться и развиваться», — сказал Шашилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата Ангелиной Николаевой.
- 27 марта 2023
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