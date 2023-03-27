«Я даже не знаю, какие призовые положены». Сенсационный подиум на ЧР-2023 по биатлону

27 марта в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России. Уже с первого дня турнир по-настоящему удивил. В женском спринте случилась настоящая сенсация: гонку выиграла бывшая лыжница Наталия Шевченко.

Своего рода ответ медали биатлонистки Носковой на лыжном ЧР?

«Сегодня все карты сложились»

Программу чемпионата России открыл мужской спринт. За победу могли бороться Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов, но промах на последнем рубеже лишил обоих этой возможности. В итоге золото забрал Никита Поршнев, сделавший «ноль». На финише он привёз 10,7 секунды Серохвостову и 18,5 секунды Латыпову. По сути, отставание призёров – цена штрафного круга.

У женщин гонка выдалась более напряжённой. Потенциальные лидеры, блиставшие на протяжении всего сезона, провалились. Елизавета Каплина и Ирина Казакевич допустили по четыре промаха, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова – по три, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева – по два. Такое количество ошибок лишило спортсменок шансов на медали.

Ошибки топов позволили «выстрелить» не самым звёздным биатлонисткам. С первых метров дистанции в первой тройке держалась Анастасия Егорова, представляющая Мурманскую область. После второй стрельбы она неожиданно вышла в лидеры и удержала первую позицию до финиша. Все спортсменки, шедшие за Егоровой, никак не могли опередить мурманчанку.

Казалось, в спринте будет сенсационный победитель, ведь Егорова к основе сборной России прежде не подбиралась. Лучшим в карьере Анастасии был сезон-2020/2021. Тогда на Кубке IBU она заняла 10-е место в тотале, завоевав два золота и по одному серебру и бронзе в личных гонках. А на чемпионате России Егорова выигрывала лишь однажды – в 2022 году стала первой в марафоне на 30 км. В этом сезоне же Анастасия ни разу не поднималась на подиум, хотя неоднократно заезжала в топ-10.

«Настраивалась пробежать хорошо, и у меня всё получилось, я счастлива, – поделилась эмоциями Егорова. – В этом сезоне многое не удалось, но зато была стабильность. В течение почти всего сезона я была в десятке, в каждой гонке не хватало совсем чуть-чуть, а сегодня все карты сложились. Но надо работать. Если честно, я даже не знаю, какие призовые положены за призовые места, потому что их не получала. Я два раза была пятой, но там немного платят»

«Год назад не могла себе представить такое»

Помешать Егоровой победить пыталась Евгения Буртасова, вернувшаяся после долго отсутствия. Биатлонистка отработала на ноль и неплохо выглядела на дистанции, но финишировала вслед за мурманчанкой. Шороху попыталась навести Анастасия Гореева. С двумя промахами биатлонистка показала какую-то невероятную скорость, сумев обойти на финише даже Буртасову.

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Долгое время тройка призёров выглядела так: Егорова, Гореева, Буртасова. Но неожиданно в борьбу за подиум вмешалась экс-лыжница Наталия Шевченко, стартовавшая в последней десятке. После лёжки Шевченко стала второй, проиграв лидировавшей на той отсечке Гербуловой секунду. Довольно быстро спортсменка из Свердловской области вышла на первое место.

Всё решила стойка, с которой экс-лыжница справилась идеально. После заключительного рубежа Шевченко выигрывала у Егоровой чуть больше 10 секунд. К финишу этот отрыв увеличился до 35,6 секунды.

Победа бывшей лыжницы на биатлонном чемпионате России выглядела символично, учитывая, что неделей ранее произошла почти обратная ситуация. На лыжном ЧР биатлонистка Екатерина Носкова вместе с экс-биатлонисткой Алёной Перевозчиковой завоевали серебро в командном спринте.

Вот только если для Носковой та медаль была экспериментом и этапом подготовки, то для Шевченко это золото стало настоящим прорывом. Наталия лишь в этом сезоне начала заниматься биатлоном. И однажды она уже поднималась на подиум, завоевав серебро на Кубке Содружества.

«Эмоции самые крутые. Я очень-очень рада! – призналась Шевченко. – Последние два-три дня жила с мыслью, как круто было бы стать чемпионкой России в свой первый год, тем более в личной гонке. Когда год назад пришла в группу Михаила Викторовича Шашилова, то не могла себе представить таких результатов. Думала, что первый год буду втягиваться, учиться стрелять. Думала, что со стрельбой будет очень тяжело, но всё пошло хорошо и быстро. Надеюсь, дальше будет ещё лучше».

Учитывая прекрасную форму Наталии и её настрой, нет сомнений, что она ещё удивит всех на текущем чемпионате России. Тем более уже завтра, 28 марта, будет пасьют, где экс-лыжница стартует с очень хорошим заделом.