Антон Смольский прокомментировал 4-е место в спринте на чемпионате России — 2023

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал четвёртое место в спринте на чемпионате России – 2023, который стартовал в Ханты-Мансийске.
«Гонке дам оценку «хорошо». В Ханты-Мансийске сложный рельеф трассы, плюс сегодня было и тяжёлое скольжение. Всем пришлось непросто. Однако отмечу, что лыжи работали хорошо, хотя по своим внутренним ощущениям казалось, что иду медленно. Мягкая трасса не позволяла работать технически правильно и собранно.
О стрельбе. 90-процентная результативность – неплохо, но не идеально. На втором рубеже работал быстро, возможно, чуть не хватило концентрации.
В наших планах выступить во всех гонках. Настроение и состояние отличное. Поэтому будем стартовать», — приводит слова Смольского телеграм-канал «Референт Рая».
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