Главный старт российского сезона. Почему надо следить за чемпионатом страны по биатлону

27 марта в Ханты-Мансийске стартует последний главный турнир российского сезона в биатлоне – чемпионат России. Если точнее – вторая его часть.

Сколько золотых медалей выиграет Эдуард Латыпов? Какая из тренировочных групп заберёт больше всего наград? Составят ли конкуренцию сборной Евгения Буртасова, Екатерина Юрлова-Перхт и сильнейшие юниорки?

Рассказываем о главных интригах чемпионата России по биатлону.

Десять гонок плюс бонус в Увате

В программе соревнований будут спринты, гонки преследования, смешанные и классические эстафеты и масс-старты. Всего в Ханты-Мансийске пройдут десять гонок. А уже 5 апреля биатлонисты переедут в Уват, где в рамках чемпионата России состоятся марафонские гонки с восемью огневыми рубежами.

Ранее в Рыбинске и в Ижевске спортсмены разыграли медали в суперспринте, индивидуальной гонке, суперпасьюте и большом масс-старте.

Планируется, что в гонках чемпионата России в Ханты-Мансийске примут участие 160 спортсменов – 88 мужчин и 72 женщины, что значительно превосходит количество участников чемпионата в Ижевске, где максимальное количество стартовавших составило 75 у мужчин и 46 у женщин.

Латыпов наконец-то выиграет медаль ЧР?

Забавно, что лидер российской сборной Эдуард Латыпов пока не выиграл ни одной медали чемпионата России – 2023. Он феерил на Кубке Содружества в Раубичах и Тюмени, где выдал серию из шести побед, однако показать нечто подобное на чемпионате страны ему пока не удалось.

Судя по последним стартам в Тюмени, сейчас Латыпов находится в прекрасной форме и определённо будет бороться за золото в каждой гонке.

Кто прорвётся в сборную России?

Интересно, как покажет себя на чемпионате России чемпионка Европы, победительница этапов Кубка мира, участница Олимпиады-2022 Евгения Буртасова, для которой старты в Ханты-Мансийске станут первыми в сезоне: после Игр в Пекине Евгения восстанавливалась и лечилась.

Евгения Павлова-Буртасова Фото: РИА Новости

Также будет интересно посмотреть и на опытную Екатерину Юрлову-Перхт, которая в этом сезоне дебютировала на этапе Кубка Содружества в Тюмени, где показала великолепную стрельбу (в сумме за три гонки закрыла 48 мишеней из 50), а в гонке преследования смогла финишировать в шестёрке сильнейших.

Также в Ханты-Мансийске стартуют сразу несколько сильных юниорок. Одна из них – Анастасия Зырянова, которая по итогам этого сезона стала лидером рейтинга СБР среди юниоров. Прорвётся ли кто-то из них в сборную?

Неофициальный медальный зачёт

Ещё одна интрига чемпионата – противостояние четырёх тренировочных групп сборной: команд Каминского, Башкирова, Шашилова и Истомина. После этапов чемпионата России в Рыбинске и Ижевске в лидерах по количеству медалей группа Артёма Истомина – всего его спортсмены завоевали восемь медалей, однако золотых наград в этой команде пока нет.

На счету группы Каминского шесть медалей, три из которых золотые. Также три золота у группы Сергея Башкирова, а всего у его спортсменов четыре медали. Подопечные Михаила Шашилова выиграли три медали (одно золото).

Какая из тренировочных групп сборной в итоге выиграет этот неофициальный медальный зачёт чемпионата России, узнаем совсем скоро.

А как будут дела у белорусов?

Участие в чемпионате России также примет и белорусская команда, в том числе победители и призёры текущего сезона Динара Алимбекова, Антон Смольский, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский, что, конечно же, делает предстоящие старты ещё более интересными. Эти спортсмены не раз за сезон обыгрывали российских сборников, удастся ли им победить в Ханты-Мансийске?

Динара Алимбекова-Смольская Фото: РИА Новости

В этом сезоне Динара уже стала победительницей общего зачёта Кубка Содружества. Однако на последних стартах ей не удавалось показать высокий результат, причина – травма и болезнь, из-за которой ранее лидер сборной Беларуси пропустила чемпионат России в Ижевске. К заключительному этапу Кубка Содружества в Тюмени Смольская также подошла не в лучшей форме и ни разу не попала на подиум. Остаётся надеяться, что к чемпионату Смольская восстановилась и в Ханты-Мансийске сможет показать свой уровень.