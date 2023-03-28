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Екатерина Носкова рассказала, как биатлонисты переживали за неё на ЧР по лыжам

Екатерина Носкова рассказала, как биатлонисты переживали за неё на ЧР по лыжам
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Российская биатлонистка Екатерина Носкова поделилась, как другие биатлонисты болели за неё на чемпионате России.

«Реакция была самая положительная. У нас очень дружная команда. Все знают об этом и не раз отмечали. Конечно, все поздравили. Лиза Каплина в этот момент ехала на машине из Тюмени до Ханты-Мансийска и рассказала, что специально остановилась на дороге, смотрела нашу гонку и переживала за меня. Есть даже видео, как биатлонисты смотрели эту гонку и болели за меня. Мне было очень приятно, что команда так поддержала.

Я знала, что Алёна Перевозчикова бегала в биатлоне, но мы с ней не пересеклись. Когда я перешла в женщины, она ушла в лыжные гонки. Александр Легков сказал во время комментария гонки, что у нас команда двух биатлонисток: одна в прошлом, другая в настоящем. Но это не столь важно. Я на этот момент сильно внимание не обращала, потому что это были лыжные соревнования. Что касается близости к биатлону, то сингл-микст – это действительно самое близкое соревнование, потому что там круг бежишь, потом отдыхаешь. А остальные дисциплины, я думаю, совсем другие. Другие дисциплины лыжников с нами никак не связаны», – приводит слова Носковой Metaratings.

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