Глава IBU: вопрос о возвращении российских биатлонистов мы сейчас даже не рассматриваем

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Этот вопрос рассматривается сегодня, 28 марта, в Лозанне на заседании исполкома МОК.
Далин подчеркнул, что решение IBU будет зависеть от ситуации на Украине, но пока возглавляемая им организация даже не рассматривает возможности возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.
«Всё зависит от того, как изменится ситуация с военной спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Есть решение конгресса соблюдать отстранение, пока ситуация не изменится. Вопрос о возвращении мы даже не рассматриваем сейчас. Сейчас с ними есть неофициальные контакты. Естественно, что они хотят вернуться», — приводит слова Далина «Суспільне спорт».
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