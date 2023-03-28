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Глава IBU: вопрос о возвращении российских биатлонистов мы сейчас даже не рассматриваем

Глава IBU: вопрос о возвращении российских биатлонистов мы сейчас даже не рассматриваем
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Этот вопрос рассматривается сегодня, 28 марта, в Лозанне на заседании исполкома МОК.

Далин подчеркнул, что решение IBU будет зависеть от ситуации на Украине, но пока возглавляемая им организация даже не рассматривает возможности возвращения спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

«Всё зависит от того, как изменится ситуация с военной спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Есть решение конгресса соблюдать отстранение, пока ситуация не изменится. Вопрос о возвращении мы даже не рассматриваем сейчас. Сейчас с ними есть неофициальные контакты. Естественно, что они хотят вернуться», — приводит слова Далина «Суспільне спорт».

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