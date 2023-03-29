Международный союз биатлонистов принял к сведению рекомендации МОК по допуску россиян

В Международном союзе биатлонистов (IBU) сообщили, что приняли к сведению новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. При этом в организации подчеркнули, что в ближайшее время не планируют пересматривать отстранение российских и белорусских атлетов.

«IBU принял к сведению новые рекомендации МОК о нейтральном участии отдельных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях и внимательно рассмотрит их. МОК также дал понять, что теперь международные федерации должны рассмотреть эти рекомендации в контексте своего вида спорта.

Что касается биатлона, то конгресс IBU в сентябре прошлого года принял очень чёткое решение не допускать участия каких-либо российских или белорусских спортсменов или официальных лиц до наших соревнований и неспортивных мероприятий, организуемых IBU, до тех пор, пока не изменятся обстоятельства. Конечно, в долгосрочной перспективе IBU открыт для диалога о том, как реинтегрировать российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но, учитывая текущую ситуацию, причины, которые привели к решению конгресса, всё ещё действительны, и время пересматривать это решение ещё не пришло», — приводит слова представителя пресс-службы IBU «РИА Новости Спорт».