Россию унижают и вымарывают из мирового спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК

Что ж, Международный олимпийский комитет и его глава Томас Бах вновь поразили своим цинизмом и беспринципностью. 28 марта были озвучены новые рекомендации, согласно которым российские атлеты допускаются к участию в международных соревнованиях, но на условиях, которые могут выполнить лишь единицы, да и то, почувствовав себя униженными.
Лучше бы уж вообще не допускали.
Удивляет грубейшее нарушение Олимпийской хартии, согласно которой не допускается дискриминация ни «политического характера», ни из-за «наличия иного мнения», ни «по признаку национального происхождения».
МОК же в вопросе допуска российских спортсменов предлагает полный набор. Что называется, выбирайте, какая дискриминация вам нравится больше.
Но в любом случае МОК настаивает на одном – любое упоминание о России в мировом спорте должно вымарываться. Допустим, есть спортсмен, который проходит по всем критериям, озвученным Бахом: и в силовых структурах не служит, и СВО не поддерживал, и на все антидопинговые сверхпроверки согласен – идеальный кандидат, словом. Но и ему нужно полностью забыть о причастности к своей родине. Он – атлет нейтральный. А всё потому, что действует хитрость от МОК – санкции в отношении страны. Спортсмены-то уже ни при чём, они выступать могут. Но России как страны нигде быть не должно.
Поэтому даже такой идеальный кандидат будет вынужден фактически отказаться от паспорта и примерить белую форму. Хорошо, хоть не робу.
Российскому спорту продолжают год за годом выставлять всё более унизительные и жёсткие условия. Но если раньше атлетам предъявляли хотя бы спортивные требования – кристальную чистоту в смысле антидопинга, то теперь ситуация сильно изменилась. Спортсмен должен иметь «правильную» с точки зрения МОК жизненную позицию и взгляды на мировую политику.
А дальше что?
Заставят публично отказываться от гражданства?
А потом?
Целовать туфли главе МОК или какому-то другому белому господину? И после этого специальная комиссия рассмотрит вопрос, достаточно ли этот российский атлет предан верным идеалам, чтобы выступить на Олимпиаде.
Пожалуй, где-то этот процесс надо всё-таки останавливать.
Да, российскому спорту, безусловно, плохо без международных соревнований, но на унизительные, дискриминационные условия МОК соглашаться нельзя.
Если сейчас согласимся – закрепим это унижение и издёвку над собой.
А без уважения к себе никакие золотые медали Олимпиад не нужны.
- 28 марта 2023
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